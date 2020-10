Cagliari, Simeone: "Felice per la prima vittoria e per i miei primi 50 gol in Italia"

L’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha commentato così lo scoppiettante 3-2 ottenuto oggi sul campo del Torino: “Complimenti alla squadra! Felice per la nostra prima vittoria e per i miei primi 50 gol in Italia, grazie a tutti per il vostro sostegno. Avanti tutta! #ForzaCasteddu", il suo commento.