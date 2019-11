© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della partita vinta 2-0 contro l'Atalanta, l'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha parlato a DAZN: "Abbiamo giocato molto bene. Dobbiamo continuare così: noi lottiamo su ogni pallone, ogni minuto di gioco. Sono felice per la squadra. La Champions? Siamo quarti ma ancora non vuol dire niente, solo che stiamo bene. Continuiamo a lottare come facciamo sempre. Io sono attaccante ma cerco sempre di aiutare la squadra, il fatto che non ci abbiano fatto gol fa parte del lavoro di tutti".

L'assist per Oliva?

"Siamo stati molto bravi, abbiamo fatto delle belle giocate. Potevamo fare anche più gol. Il mister mi aiuta sempre, mi fa vedere molto video. E oggi si è visto".