Ha riscosso l'ovazione della Sardegna Arena firmando il gol del sorpasso del Cagliari sul Bologna con un contropiede rifinito con un pallonetto a scavalcare Skorupski. La serata di Giovanni Simeone ricalca sicuramente la prestazione positiva dell'intera squadra, che ha confermato di attraversare un ottimo momento di forma. Intervistato da Sky Sport nel post partita, il Cholito ha così commentato la sua rete:

"In spagnolo lo chiamiamo "vaselina" o "cuchara". Il mio modello? Il gol dell'Atletico Madrid con Falcao al Camp Nou. Segnare mi aiuta tantissimo perché sto cercando di lavorare per la squadra e di aiutare i miei compagni, di lottare su ogni pallone. Segnare è sempre una conseguenza, io cerco di aiutare la squadra, quando arrivano i gol portano fiducia. Devo continuare a fare quello che sto facendo, perché sto migliorando."

"Lo scatto in avanti? E' la mia identità, quello sono io, viene da mio papà, la voglia di correre e di non mollare mai è dentro di me. E' vero che devo essere più freddo e sapere quando fare quello sforzo e quando invece no. Tante volte lo faccio ma perdo forza e quando arrivo in porta non ho la lucidità. Oggi credo di aver fatto le cose giuste, ho avuto la freddezza per segnare così. Cosa mi ha detto il Cholo? Ha scritto nella chat di famiglia che è molto contento perché ho fatto un bel gol".