Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone: "Vivo per il calcio, farei anche il portiere pur di giocare. Mi piace molto Firmino: è un attaccante completo e sa fare tutto: segna e fa giocare i compagni. In Italia il migliore è Immobile, fa dei movimenti pazzeschi, ma a me piace molto Lautaro Martinez, uno che ha una grande fame di gol. Champions possibile per il Cagliari? La voglia c'è, ma la realtà è che mancano ancora sei mesi alla fine del campionato. A Firenze lo scorso anno partimmo forte e ci salvammo all’ultima giornata".

Simeone parla anche della possibilità di essere allenato da suo padre in futuro: "Mi piacerebbe. È difficile lavorare tra padre e figlio. Ma credo che sia il miglior tecnico del mondo".