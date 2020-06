Cagliari, Simeone riparte col piede giusto e questa volta è anche merito del padre

vedi letture

Due gol in due partite dopo la sospensione del campionato. Giovanni Simeone è tornato e con Zenga ha ritrovato la vena realizzativa che aveva perso per strada. Questa volta però, per tornare in forma e soprattutto per tornare al gol, ha chiesto aiuto al padre Diego. Il Cholo ovviamente ha risposto presente, aiutando il figlio inviandogli, nel periodo del lock down, alcune tabelle di allenamento che ha utilizzato con l'Atletico Madrid. Un aiuto che ha fatto piacere anche allo stesso tecnico sardo, visto che grazie all'abnegazione del proprio attaccante, stasera, è riuscito a festeggiare la prima vittoria sulla panchina rossoblu. A riportarlo è Sky Sport.