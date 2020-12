Cagliari, Simeone scalpita per una maglia da titolare all’Olimpico

Due titolari per un sol posto. Una maglia da centravanti ambita e contesa, con un dualismo che in alcune circostanze potrebbe diventare più un problema per le difese avversarie che per Eusebio Di Francesco. Quando gli si chiede di Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti il tecnico abruzzese risponde sempre con la stessa, genuina convinzione. “È una fortuna, per me, averli entrambi a disposizione”. E ci mancherebbe altro, verrebbe da aggiungere: sono ben poche le squadre da metà classifica ad avere sue prime punte del valore del Cholito e di Pavoloso. Caratteristiche diverse, senza dubbio, ma in grado eventualmente anche di giocare insieme, qualora DiFra volesse dare un po’ di respiro a capitan Joao Pedro, fin qui sempre presente in campionato come Cragno, Rog e Sottil. “Non voglio due attaccanti per così dire piatti, ma penso che Giovanni e Leo possano anche giocare insieme”, disse Di Francesco qualche settimana fa ipotizzandone una coesistenza. Anche ieri, nel presentare la sfida contro la “sua” Roma, il tecnico abruzzese è tornato sull’argomento: “Non vedo un problema nell’alternare gli attaccanti, bisogna ricordare da dove arriva Pavoletti (il doppio infortunio al crociato, ndr) e che Giovanni ha avuto il Covid e il recupero nel post guarigione è ancora un’incognita”.

Insomma: stasera contro la Roma sarà ben difficile vedere i due in campo insieme nello stesso momento, con il Cholito che parte favorito per la maglia da titolare. Una mossa di cui potrebbe beneficiare anche Joao Pedro, parso stanco nelle ultime partite, in cui il brasiliano ha patito la presenza “all-inclusive” in area di Pavoletti, molto più accentratore rispetto a Simeone. Il ritorno in campo dell’argentino sarebbe di buon auspicio anche a livello statistico, dato che dei 5 gol segnati fin qui in questo campionato, l’ex Genoa e Fiorentina 4 li ha siglati in trasferta. Una ragione in più per puntare sulla sua voglia di riprendersi il campo e la gloria dopo il periodo ai box causa Covid, incanalandola sui giusti binari per chiudere al meglio un 2020 da incubo per il Cagliari, con la conquista di punti prestigiosi e preziosi, sia dal punto di vista del morale che della classifica.