Cagliari, Simeone: "Sono contento perché il lavoro in quarantena sta ripagando"

Dopo il gol vittoria contro la SPAL, Giovanni Simeone ha parlato così a Sky Sport: "Tutto aiuta. Vincere aiuta a non pensare al passato ma al presente. Vedo una squadra che lotta e che non molla. L'avevamo fatto anche a Verona, oggi l'abbiamo confermato. Questo risultato vale molto perché ci può aiutare a spingere in classifica. Tutti i giocatori qua sono disponibili, basti vedere Ragatzu. Dobbiamo sfruttare la nostra qualità. Sono contento perché ho lavorato tantissimo in quarantena e non c'è altra soluzione. Io non mi sono fermato e ho cercato di migliorare su tutti gli aspetti. Quindi sono contento per lo sforzo che ho fatto".