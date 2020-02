© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, l'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha così parlato poco prima della gara col Parma: "Pareggiare a Brescia o con l'Inter è difficile, abbiamo fatto punti importanti nelle ultime gare. Cagliari-Parma uno spareggio per l'Europa? Loro stanno facendo molto bene, il nostro percorso è simile: sarà una bella sfida, speriamo di sfruttare il vantaggio di giocare davanti ai nostri tifosi. La partita giusta per rivedere un mio gol? E' sempre la partita giusta, speriamo arrivi oggi. L'umiltà e la voglia di migliorare non mi mancano".