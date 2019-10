Cagliari, Simeone: "Voglio restare a lungo. Maran fondamentale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radiolina: "Il mio obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra. Spero di superare quotata 14, il mio record personale finora in Serie A. Coppia con Pavoletti quanto tornerà? Si vedrà più avanti, adesso mi trovo bene con Joao Pedro, anche fuori dal campo.

La gara con la SPAL? In casa dobbiamo sempre cercare di prendere i tre punti. Sarà importante non subire gol. Aver pareggiato in casa delle Roma ci deve spronare a dare ancora di più. Sesto posto? Possiamo ancora crescere, vedo un gruppo forte, che vuole migliorarsi.

Futuro? Non voglio andare via, ho firmato per 5 anni. Voglio sentirmi parte del gruppo e conoscere bene questa nuova realtà.

Il rapporto con Maran? Il mister è stato fondamentale per il mio arrivo a Cagliari, mi ha voluto fortemente, è stato il primo a chiamarmi. È stata una scelta di cuore, e il fatto di sentirmi così voluto mi ha conquistato".