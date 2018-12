© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato che verrà per l'Inter di Ausilio e Marotta. Nerazzurri sempre attenti alle occasioni per la mediana: la formazione milanese è in vantaggio per Nicolò Barella del Cagliari con cui vorrebbe intraprendere una sinergia per prendere Naithan Nandez dal Boca Juniors.