Cagliari, sirene di mercato per Pisacane: già arrivati i primi sondaggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le recenti vittorie contro Inter e Fiorentina hanno regalato un buon margine al Cagliari, con la zona calda che ora dista 6 lunghezze. Un lavoro ancora da completare sul campo, ma intanto qualcosa a livello di mercato potrebbe già iniziare a muoversi in queste settimane.

Fra i giocatori che avranno mercato in estate c’è sicuramente Fabio Pisacane: a gennaio il difensore classe ’86 era vicinissimo al Sassuolo, ma alla fine il presidente Giulini ha preferito bloccare la cessione di uno dei senatori dello spogliatoio sardo. A giugno però, quando mancheranno 12 mesi alla naturale scadeza del contratto (nel 2020), la situazione potrebbe cambiare. E alcune pretendenti, fra cui Fiorentina e Torino oltre al Sassuolo, hanno già iniziato a muoversi a livello di sondaggi con l’entourage: Pisacane piace per la sua esperienza e la sua duttilità, visto che può giostrare sia in una difesa a 3 che in una linea a 4, tanto al centro quanto sulle corsie laterali (all’occorrenza). Una volta raggiunta la salvezza la palla passerà alla dirigenza sarda, che dovrà decidere se privarsi del giocatore e incassare qualcosa dal suo cartellino o trattenerlo per portarlo a scadenza nel 2020.