© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari sogna l'Europa ma per i tifosi ci sarebbe un problema non da poco nel caso in cui Joao Pedro e compagni dovessero centrare l'obiettivo, ovvero quello relativo allo stadio. I tempi per la costruzione del nuovo impianto, che sorgerà sulle ceneri del Sant'Elia, si sono infatti allungati e chi sperava di poterlo inaugurare nel 2021 deve rimandare l'appuntamento di almeno due anni, nel 2023. Ecco perché in caso di qualificazione alle prossime coppe europee i sardi dovrebbero emigrare altrove. A riportarlo è Tuttosport.