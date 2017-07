Cagliari, sondaggio per il difensore della Fiorentina Tomovic

© foto di Federico De Luca

Sondaggio del Cagliari per Nenad Tomovic. Secondo quanto riportato da QS i sardi sono alla ricerca di un esterno destro d'esperienza anche se il serbo, in scadenza di contratto nel 2020, non sembrerebbe interessato ad approdare in Sardegna. Classe 1987, Tomovic è alla Fiorentina dal 2012.