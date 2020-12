Cagliari, Sottil ha stregato la Sardegna. E la Fiorentina lo rivuole

Riccardo Sottil sta stregando Cagliari. Il gioiellino di proprietà della Fiorentina, si è anche preso i complementi di Conte dopo l'unico gol di ieri dei sardi, da lui messo a segno. L'ex primavera viola, finora, ha collezionato 11 partite e due gol, laureandosi come secondo più giovane calciatore italiano ad aver fatto almeno due reti in questa A (il primo e Pobega dello Spezia). Il ds della Fiorentina Daniele Pradè è stato molto chiaro: il ragazzo tornerà al 100% a Firenze. Il Cagliari, dalla sua, ha il diritto di riscatto, ma la Fiorentina ha l’opzione per il contro-riscatto. Al momento i due club sono d’accordo su un aspetto: Di Francesco è l’allenatore giusto per la valorizzazione dell’ex Pescara. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.