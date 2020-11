Cagliari, Sottil: "Preferisco giocare a sinistra. Domenica con lo Spezia una finale"

vedi letture

Autore del gol che ha deciso il match di Coppa Italia tra Cagliari ed Hellas Verona, Riccardo Sottil ha parlato così a Rai Sport dopo il fischio finale: "C'era probabilmente un rigore per noi, ma ciò che conta è la vittoria. Sono contento del gol e ringrazio i miei compagni, dobbiamo continuare così. Sono contento per Cerri, è un ragazzo d'oro e si è sbloccato. Abbiamo un po' sofferto, il Verona punta molto sulla corsa, ma la vittoria è meritata. Io essendo destro mi trovo meglio a sinistra, ma io gioco dove mi mette il mister: ho una piccola preferenza per l'out mancino, ma non è importante. Domenica con lo Spezia è una finale, vogliamo assolutamente i tre punti: queste sono partite da vincere. Pensiamo di partita in partita: adesso c'è lo Spezia, poi penseremo alle altre".