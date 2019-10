© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran spariglia le carte soprattutto a centrocampo: out Nandez e Ionita, con Nainggolan arretrato in mediana e Rog a completare il reparto che vede Cigarini regista. Di conseguenza, sarà Castro ad agire da trequartista nel Cagliari, alle spalle del tandem Simeone-Joao Pedro. Preferito Pisacane a Klavan per far coppia con Ceppitelli in difesa.

Leonardo Semplici conferma Floccari come partner d’attacco di Petagna. Sulla fascia destra torna Sala al posto di Strefezza squalificato, per il resto la SPAL va in campo con lo stesso undici che aveva battuto il Parma prima della sosta.

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-SPAL.

Cagliari (4-3-1-2) : Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nainggolan, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.