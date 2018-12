Cagliari spazzato via, la Lazio torna al successo. All'Olimpico finisce 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida delle 12.30 premia la Lazio di Simone Inzaghi che torna così alla vittoria dopo la cocente delusione di Bergamo di lunedì scorso. Il Cagliari, apparso molle e privo di idee nel primo tempo, raramente è sembrato in grado di mettere in difficoltà la Lazio durante l'arco dei 90 minuti. E alla fine, il risultato di 3-1 per i biancocelesti, appare fin troppo striminzito.

LA LAZIO HA LE IDEE CHIARE - La Lazio prova subito a mettere la partita sui binari che preferisce e la prima conclusione arriva dopo una manciata di secondi con capitan Lulic, bravo ad anticipare Pisacane e concludere da fuori. Il Cagliari fatica a trovare le misure, la Lazio invece continua a macinare gioco: al 12esimo buona conclusione di Correa che salta un paio di difensori e calcia. La respinta di Cragno è centrale e finisce sui piedi di Sergej Milinkovic-Savic, bravo ad aprire il piattone e segnare l'1-0.

RADDOPPIO MERITATO - La rete del vantaggio sembra sciogliere gli uomini di Inzaghi che continuano a macinare gioco e creare occasioni. Immobile spacca la traversa al 21esimo, giusto due minuti prima del raddoppio di Francesco Acerbi: angolo, l'ennesimo del primo tempo, di Luis Alberto, Correa sfiora e Acerbi segna in spaccata dal limite dell'area piccola. Nell'occasione da segnalare la complicità di Cragno, non perfetto nell'intervento sul difensore.

2-0 STRETTO - Il Cagliari prova a riorganizzarsi ma non trova sbocchi e soprattutto difetta in idee di gioco. A pochi minuti dalla fine del primo tempo è Faragò a farsi vedere dalle parti di Strakosha, ma il portiere laziale è bravo nell'occasione. E il primo tempo si conclude senza ulteriori sussulti.

CAMBIA IL COPIONE, NON IL RISULTATO - Il Cagliari rientra bene in campo anche grazie a due cambi (Farias per Cerri e Pajac per Klavan) e ad un atteggiamento ben diverso. Ma la Lazio è compatta e determinata e rischia poco o nulla e anzi, prova a far male in contropiede. I sardi, soprattutto nei primi 15 minuti della ripresa, alzano il baricentro e trovano una conclusione pericolosa con Faragò. Ma come detto il risultato non cambia.

PRIMA GIOIA DEL CAPITANO - Cragno riscatta le incertezze del primo tempo con un paio di ottimi interventi su Correa. Ma la Lazio è pimpante e nel miglior momento del Cagliari trova anche il 3-0. Sulla pressione offensiva dei sardi Correa va in pressing e costringe Romagna all'errore. La palla arriva sui piedi di Immobile, all'altezza del centrocampo, e parte il contropiede biancoceleste. Il numero 17 avanza fino al limite dell'area, serve l'accorrente Senad Lulic che in corsa non ha problemi a battere Cragno e segnare il 3-0.

CAMBI E PARTITA IN GHIACCIO - La rete del 3-0 di fatto chiude la partita. E Simone Inzaghi dà il via alla girandola dei cambi, dando un po' di riposo a Milinkovic-Savic e facendo ritrovare minuti al rientrante Lucas Leiva. Piccola nota stonata, il problema fisico che costringe Luis Alberto a lasciare il campo, al suo posto dentro Lukaku. Come detto i ritmi calano vistosamente e le squadre iniziano già a pensare alle prossime sfide, anche se il Cagliari prova comunque a trovare il gol della bandiera. Ma la Lazio rimane ben piazzata in campo e Strakosha, a 5 minuti dal fischio finale, si supera parando il tiro a botta sicura di Dessena. Nel mezzo, l'ennesimo contropiede biancoceleste, per l'occasione cestinato malamente da Ciro Immobile.

FOLLIA BASTOS - Sul 3-0 e nei minuti di recupero, il neo entrato Bastos trova il modo di comparire nelle note del match. Su calcio d'angolo, alza il gomito e stende il suo diretto avversario Joao Pedro. L'arbitro Manganiello corre verso il VAR, riguarda l'accaduto e assegna il calcio di rigore al Cagliari. Poi trasformato dallo stesso Joao Pedro. Una rete, quella del 3-1, che cambia poco a livello di risultato ma che sottolinea l'inutilità dell'intervento scomposto del difensore biancoceleste.