Il Cagliari lavora per arrivare a un attaccante e oltre ai nomi di Defrel ed Eder si valuta il profilo di Simeone come potenziale alternativa. Carli però ha una rosa di nomi ancora più ampia e l'idea last minute per l'eventuale acquisto di una punta porta a Stepinski dal Chievo, trattativa che potrebbe decollare anche nelle ultimissime ore di calciomercato. A riportarlo è Sky Sport.