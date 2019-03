© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dopo Ramsey, per l'Arsenal, potrebbe parlare italiano. Secondo il Daily Mirror, infatti, sarebbe Nicolò Barella il sogno di Unai Emery per la prossima stagione. Con il gallese che lascerà i Gunners per la Juventus, il tecnico spagnolo avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Cagliari, che andrebbe ad affiancare un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Lucas Torreira. Il primo ostacolo per Emery riguarda la classifica: senza ingresso in Champions League, l'Arsenal difficilmente potrà spendere molto sul mercato, nonostante gli addii imminenti di giocatori che pesano molto sul monte ingaggi come Ozil, Mkhitaryan, Welbeck, Cech e il già citato Ramsey. Stando al Mirror, il Cagliari non accetterà una cifra inferiore ai 43 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro), potendo fare leva sulle tante pretendenti e sulle ottime prestazioni del ragazzo.