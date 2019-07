© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Sebastiano Esposito, l’Inter sta lavorando per blindare anche Lorenzo Pirola, premiato dall’UEFA come miglior difensore dell’ultimo Europeo U17. Come riportato da Fcinternews.it, c’è stato un tentativo da parte del Cagliari, che voleva inserirlo nell’affare Barella. No secco dei nerazzurri, con i sardi che hanno provato a rilanciare valutando il giovane calciatore addirittura 12 milioni di euro. Una valutazione incredibile per un 17enne, che però l’Inter intende trattenere. Dopo la convocazione per il ritiro di Lugano, per il calciatore dovrebbe arrivare anche il rinnovo del contratto triennale.