Cagliari-Torino, i convocati di Zenga: Birsa out per gravi motivi personali

Il mister rossoblù Walter Zenga ha convocato 23 giocatori per la gara di oggi alla Sardegna Arena contro il Torino.

Non saranno della partita gli infortunati Oliva, Pisacane, Pereiro; assente anche Klavan per un affaticamento muscolare. Non convocato Birsa, in permesso per gravi motivi personali.

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Boccia, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Carboni, Walikiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Nandez, Ionita, Lomabrdi, Ladinetti.

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone, Gagliano.