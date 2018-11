Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: Soriano dal primo minuto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la sfida contro il Torino il tecnico del Cagliari Maran ha scelto la coppia offensiva formata da Pavoletti e Joao Pedro con Ionita alle loro spalle. In mezzo al campo Dessena e Barella affiancano Cigarini, mentre in difesa coppia centrale formata da Ceppitelli e Romagna con Srna e Lykogiannis esterni. Il Torino risponde con Belotti e Iago Falque davanti e Soriano in mediana al fianco di Baselli e Meite. Sulle corsie esterne De Silvestri e Ansaldi, mentre dietro c’è il solito trio formato da Izzo, Nkoulou e Djidji. Queste le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Dessena, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Pisacane, Pajac, Klavan, Andreolli, Bradaric, Farias, Sau, Cerri. Allenatore: Maran



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Baselli, Soriano, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Bremer, Lyanco, Berenguer, Lukic, Edera, Parigini, Zaza, Damascan. Allenatore: Frustalupi