Cagliari, torna la Lazio un girone dopo l’inizio del blackout

Un girone fa. Tanto è passato da quando ebbe origine il calo quasi verticale di una squadra che al 90º era quarta in classifica con il morale sopra le stelle, ma che al 97º (e dopo due gol subiti) perse ogni sicurezza, incappando in una lunga serie di prove negative che costarono, alla fine, il posto a Rolando Maran. Ma tante cose sono cambiate dal dicembre scorso: anche a causa dei mesi di lockdown dovuti al Covid-19, il Cagliari che domani affronterà la Lazio è il lontano parente di quello visto allora. La cura Zenga ha apportato tante modifiche all’undici rossoblù, dal modulo (3-5-2 in pianta stabile al posto del consueto 4-3-1-2) ai titolari. Insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e anche in casa Lazio la situazione è similare, tra infortuni e uno stato di forma mai davvero ritrovato nella Serie A estiva. Ma la sfida dell’Olimpico resta affascinante, anche perché gli uomini di Inzaghi hanno dato segnali di ripresa contro la Juventus e cercheranno di riguadagnare punti e posizioni perse nelle ultime settimane.

OUT CARBONI – Ma pure il Cagliari di Zenga ha le sue motivazioni per far bene contro i biancocelesti: c’è il decimo posto da conquistare, insieme alla quota 47 punti da superare. Non sarà semplice, visti gli avversari, ma in casa rossoblù la voglia di non mollare c’è. Basti guardare Simeone e Nández, giusto per fare due esempi, sempre a mille nonostante la più che comprensibile stanchezza. A Roma mancherà lo squalificato Carboni, che lascerà spazio al rientrante Walukiewicz, uno degli elementi più utilizzati da Zenga nella sua esperienza sulla panchina rossoblù. Sempre a proposito di giovani, probabile che il tecnico milanese conceda fiducia a Ladinetti, play classe 2000 (e capitano della Primavera), che contro il Sassuolo ha dimostrato buona personalità e voglia di mettersi in evidenza, segno di vitalità ed entusiasmo che serviranno tanto in questo finale di stagione.