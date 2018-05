Cagliari tra conferme e partenze: il club vuole tenere i big in rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferme e partenze nella rosa del Cagliari che verrà. Secondo La Nuova Sardegna oggi in edicola, saranno confermati Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane, Filippo Romagna, Luca Ceppitelli e Alessio Cragno. In partenza ci sarebbero invece Diego Farias, Daniele Dessena e Nicolò Giannetti; Andrea Cossu smetterà mentre per Nicolò Barella c'è la fila di pretendenti in Serie A.