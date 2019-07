Cagliari, trattativa a oltranza per Nandez del Boca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari continua a lavorare con il Boca Juniors per il centrocampista Nahitan Nandez. Una trattativa a oltranza che va avanti ormai da diversi mesi e che i sardi vogliono portare a compimento nonostante sia in arrivo un altro centrocampista come Marko Rog dal Napoli. Secondo Sky Sport nelle ultime ore sarebbe filtrato ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.