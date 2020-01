Cagliari, tutte le verità (anche quelle non dette) di Carli

Una conferenza durata oltre 50 minuti, con tutti i temi caldi sul piatto: da Nandez a Nainggolan, passando per il dualismo Cragno-Olsen e il ruolo di questo Cagliari sul mercato invernale, finestra aperta da due giorni che vede i rossoblù al momento spettatori attenti, in attesa di occasioni. Marcello Carli ieri pomeriggio nella sala stampa della Sardegna Arena non si è sottratto alle domande dei cronisti, cercando di dare risposte a tutte le curiosità. In alcuni casi ha sfoderato tutta la sua toscanità, come quando ha definito "un colpo di c..o" la scelta di Sarri come allenatore dell'Empoli, proprio quel Sarri che lunedì pomeriggio siederà sulla panchina della Juventus avversaria del Cagliari. Oppure, in altre situazioni, ha dato sfoggio di diplomazia come nel trattare lo spinoso argomento legato a Nahitan Nandez, definendo il club rossoblù come "serenissimo" e derubricando a "questioni tra il procuratore (Pablo Bentancur, ndr) e la società" i problemi legati ai diritti di immagine che vedranno le parti comparire in tribunale a Cagliari il prossimo 14 gennaio. Un Carli che non ha potuto evitare di commentare le voci sul possibile arrivo di un difensore centrale, stante l'infortunio di Ceppitelli e il fatto che nel reparto centrali le scelte siano limitate. Ma quello che ha colpito del dirigente toscano è stato il diverso piglio nelle risposte, meno taglienti del solito, quasi a confermare il buon momento vissuto dall'ambiente rossoblù.

FRONTE MERCATO IN USCITA – E Carli ha chiarito alcuni concetti: Olsen e Nandez al momento sono e restano due giocatori rossoblù, come Nainggolan. Almeno fino a giugno, almeno fino a offerte irrinunciabili, che metterebbero però il club di Giulini in una posizione di forza in eventuali trattative. In uscita è tutto fatto per la cessione (a titolo definitivo, ma con l'impegno di un ritorno a fine anno alla base) del portiere Aresti, diretto a Olbia per cercare di rinforzare la squadra gallurese che al momento è nelle zone pericolanti del Girone A di Serie C. Soluzione che non riguarderà Simone Pinna, per cui il Cagliari ha pronto un prestito fino a giugno in Serie B, in una squadra che possa garantirgli minuti e continuità di impiego (Empoli, Venezia e Chievo le squadre interessate). Restano appese a un filo le possibilità di restare in rossoblù di Deiola e Mattiello, entrambi molto vicini alla partenza, così come Birsa per cui Carli ha avuto parole di stima ma che sembra sempre più lontano dalla conferma. "Non abbiamo in programma di cedere nessuno", ha detto il diesse riferendosi ai titolari, considerando anche Ionita all'interno di quel gruppo: si vedrà se, da qui al 31 gennaio, la promessa verrà davvero mantenuta.