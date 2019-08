Cagliari, tutto su Nandez. E ora l'attaccante può arrivare solo in prestito

"Dopo Nandez non arriverebbero altri giocatori a titolo definitivo". Parole chiare e senza margini di interpretazione, quelle pronunciate ieri dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini in conferenza stampa. Un commento che tira in ballo in centrocampista ancora di proprietà del Boca Juniors e grande obiettivo dei sardi, ma indirettamente pure altri profili seguiti.

Accelerata nei prossimi giorni - Lo stesso Giulini ha confermato come ci siano stati degli intoppi nelle discussioni col club argentino, ma anche come nel fine settimana scorso ci sia stato un nuovo avvicinamento delle parti, fino al "nei prossimi giorni potrebbe diventare un investimento davvero importante". Il suo via libera alla spesa da 18 milioni, insomma, c'è già stato. Ora serve solo trovare la quadratura a livello di dettagli della transazione. Ma la strada, allo stato attuale delle cose, sembra tracciata.