Cagliari-Udinese 0-1, friulani avanti dopo appena 2': a segno Okaka

Due minuti e Udinese già in vantaggio. Grande azione costruita dalle retrovie da De Maio, palla per Stryger Larsen che crossa per Okaka, che supera la marcatura di Ceppitelli e insacca in rete. Cagliari-Udinese 0-1 dopo appena 2’.