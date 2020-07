Cagliari-Udinese 0-1, le pagelle: brillano Okaka e De Paul, male Ceppitelli e Ragatzu

vedi letture

CAGLIARI-UDINESE 0-1 (2' Okaka)

CAGLIARI

Cragno 6: Viene impegnato dopo 18’ da De Paul e risponde senza particolari affanni. Non ha colpe sul gol di Okaka in avvio di gara, in generale si disimpegna bene quando viene chiamato in causa.

Pisacane 5,5: Non è perfettamente a suo agio come difensore di destra nella difesa a tre e si vede. Qualche sbavatura nel primo tempo, esce in avvio di ripresa per stanchezza. Dal 54’ Mattiello 6: protagonista al 69’ con una bella conclusione sul secondo palo, bloccata da Musso. Buono comunque l'impatto sulla gara.

Ceppitelli 5: Si fa superare dopo nemmeno due minuti da Okaka in occasione dell’1-0 friulano, ma con il trascorrere dei minuti si riscatta. Notevole la chiusura su Lasagna in avvio di ripresa.

Klavan 5: Perde qualche brutto pallone a metà campo, uno dei quali poteva rivelarsi sanguinoso per i suoi. In generale rimane una prestazione piena di sbavature.

Nandez 6,5: Oggi appare meno nel vivo del gioco rispetto al solito, ma resta comunque uno dei migliori dei suoi, svariando per tutto il campo. Nel finale di gara è costretto a spendere il cartellino giallo per fermare De Paul lanciato in contropiede, l’ammonizione gli costa la squalifica nella prossima sfida contro la Juventus.

Ionita 5,5: Dà un prezioso aiuto in fase di ripiegamento difensivo. Nella ripresa non disdegna la conclusione nella porta avversaria, sebbene senza grossa fortuna. Esce stremato nel finale, la prestazione resta incolore. Dall’88’ Birsa s.v.

Ladinetti 6,5: Esordio da titolare per il centrocampista classe 2000 che aveva debuttato in Serie A contro il Sassuolo. Timido nei primi minuti, si fa vedere con più continuità nel finale di primo tempo e nella ripresa, mostrando anche buoni spunti. Dal 53’ Pereiro 5,5: Prova a dare consistenza alla manovra offensiva del Cagliari con qualche cross ma senza grossa fortuna,

Lykogiannis 5,5: Le occasioni più pericolose del Cagliari nascono sempre dal suo piede. Molto attivo nel primo tempo, quando riparte si rende pericoloso sia su calcio di punizione che con i cross a cercare l’inserimento degli attaccanti. Qualche dormita di troppo, però, in fase di copertura. Dal 54’ Faragò 5,5: Buona occasione al 66’ che viene bloccata da Zeegelaar, anche lui sembra concedere troppo alle ripartenze avversarie.

Joao Pedro 5,5: Parte timido nelle prime battute del match, poi cresce e comincia a rendersi pericoloso con maggior continuità dalle parti di Musso. Nel finale divora a due passi dalla porta il gol del possibile 1-1.

Simeone 5,5: Dalle sue parti arrivano pochi palloni giocabili. Prova comunque a far valere la sua fisicità, ma senza mai rendersi davvero pericoloso dalle parti di Musso. Generoso, ma poco incisivo.

Ragatzu 5: Per ritagliarsi spazio per incidere è costretto spesso ad allargarsi, senza però mai riuscire ad incidere. Un’occasione interessante al 65’, ma zero pericoli. Anche la sua prova risulta impalpabile. Dal 79’ Marigosu s.v.

UDINESE

Musso 6: Nel primo tempo non viene praticamente mai impegnato, limitandosi all’ordinaria amministrazione. Nella ripresa è attento a respingere la conclusione di Mattiello.

Becao 6: A volte interviene con un po’ troppa irruenza, rischiando la sanzione. In generale non ha grosse difficoltà nelle chiusure sulle ripartenze avversarie. Resta la buona prestazione.

De Maio 6,5: È lui ad avviare l’azione che porta all’1-0 dell’Udinese. In difesa non va praticamente mai in difficoltà e controlla agevolmente Simeone.

Nuytinck s.v.: Un po’ troppo aggressivo soprattutto in avvio di gara. Si fa male dopo uno scontro di gioco con Joao Pedro ed è costretto a lasciare il campo, decisamente dolorante, dopo appena un quarto d’ora. Dal 15’ Samir 5,5: Nella ripresa soffre non poco le ripartenze dei sardi. Nel finale si perde Joao Pedro che per poco non realizza l’1-1.

Stryger Larsen 6.5: Mette subito il suo zampino sul match regalando a Okaka l’assist per l’1-0 bianconero. Rimedia un’ammonizione nel corso del primo tempo che gli costerà la presenza in campo nella prossima sfida. Gioca il resto della gara inevitabilmente condizionato.

De Paul 7: Si rende pericoloso in un paio di occasioni nel primo tempo, in una delle quali impegnando Cragno. Utile in ripartenza per i friulani, fa tremare Cragno nel finale di primo tempo, spedendo a lato di un soffio.

Walace 6.5: Gioca con una spalla dolorante, ma fa comunque valere il proprio peso specifico in mezzo al campo. Dalle sue parti non si passa.

Sema 6: Quando riparte dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso, ma risulta un po’ troppo discontinuo nel corso della gara. Si conferma comunque una garanzia come mezzala.

Zeegelaar 6: La mediana in tandem con Sema sembra trovarsi a meraviglia. Qualche sbavatura di troppo in fase di copertura. Gli avversari chiedono un calcio di rigore per un suo possibile fallo di mano, ma alla fine ha ragione lui. Dall’82’ Ter Avest s.v.

Okaka 7: Pronti via, gli capita subito il pallone giusto per incidere sul match. È bravo a superare la marcatura di Ceppitelli e a insaccare in rete l’1-0. Poi lavora molto per la squadra, riuscendo comunque a ritagliarsi lo spazio per qualche conclusione interessante. Dal 68’ Nestorovski 5,5: Entra nel momento di massima pressione del Cagliari e fatica a tenere alta la squadra.

Lasagna 6,5: Trova il gol in contropiede nel finale di primo tempo, ma il guardalinee glielo annulla per posizione di fuorigioco. In generale quando prende palla riesce sempre a creare pericoli dalle parti degli avversari.