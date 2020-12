Cagliari-Udinese 1-1, le pagelle: Lasagna entra e segna, Joao Pedro spaesato, bene De Paul

vedi letture

Cagliari-Udinese 1-1 (27' Lykogiannis, 57' Lasagna)

Cragno 6,5 - Grande intervento già al 3' e buona guardia nel complesso, pur commettendo un errore in fase di rimessa che gli sarebbe potuto costare caro. Non può nulla invece sulla zampata da distanza ravvicinata di Lasagna che vale l'1-1, prestazione più che sufficiente.

Zappa 6 - Spinta costante e grande intesa con Nandez sulla fascia destra: il Cagliari nell'ex Pescara ha trovato una vera rivelazione del campionato.

Godin 6,5 - Stringe i denti e torna dal 1' nonostante non sia al meglio. Un recupero a dir poco prezioso per la retroguardia sarda, viste le due-tre chiusure provvidenziali con cui l'ex Inter salva letteralmente il risultato.

Carboni 5 - Il classe 2001 ha personalità da vendere, ma oggi compie un piccolo passo indietro. A macchiare la sua prova è infatti l'errore di interpretazione sull'1-1 bianconero, quando si lascia scavalcare dall'assist di Pussetto per Lasagna, dimenticandosi completamente dell'avversario in marcatura.

Lykogiannis 7 - Il suo secondo gol in campionato è un autentico capolavoro di balistica. Oltre a questo, è una spina nel fianco continua sulla fascia sinistra e sempre il più pericoloso fra le fila locali. Man of the match, almeno nel Cagliari.

Marin 6 - Buon filtro a centrocampo per l'ex Ajax, che lavora bene sia in fase di possesso che di non possesso pur senza eccellere in modo particolare.

Rog 6,5 - La prova del centrocampo rossoblù è positiva in toto, ma l'ex Napoli è senza alcun dubbio il migliore del reparto. Quantità e qualità, non si ferma mai (Dall'88' Oliva s.v.).

Nandez 6 - Il suo ritorno è fondamentale per Di Francesco, che ritrova un autentico motorino di centrocampo. Corre, arpiona palloni e si inserisce negli spazi, rimediando pure un brutto taglio in testa.

Joao Pedro 5 - Nel primo tempo tira un po' il fiato, nel secondo sfiora il 2-1 vedendosi dire di no dal suo connazionale Samir e poco altro. Non è il solito Joao Pedro, ma considerato il suo ruolo da stacanovista una pausa possiamo pur concedergliela (Dall'88' Gaston Pereiro s.v.).

Sottil 5,5 - Tra i più attivi e pimpanti per 45 minuti, un po' meno nella ripresa fino alla sostituzione. Le sue sortite offensive avrebbero meritato migliori risultati dinanzi a suo padre, ma Musso ha risposto almeno due volte presente (Dal 79' Simeone s.v.).

Pavoletti 5 - Preferito a Simeone dal 1'. Il "Pavo" si muove molto e cerca spesso la sponda, ma finisce per non lasciare il segno sul match (Dal 64' Ceppitelli 6 - Dopo il pari bianconero, mister Di Francesco inserisce un difensore al posto di un attaccante per ridare equilibrio al suo Cagliari passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2. La mossa giusta al momento giusto, per arginare un'Udinese sempre più in palla nella ripresa).

Eusebio Di Francesco 6 - Il suo Cagliari non torna a vincere, ma ottiene un altro punticino e almeno convince dal punto di vista del gioco contro una buona Udinese. L'ex tecnico di Sassuolo, Roma e Samp oggi risolve al meglio l'emergenza difensiva (l'esperienza di Godin accanto alla gioventù di Carboni), anche se la scelta Pavoletti dal 1' al posto di Simeone - a posteriori - non porta i risultati sperati.

-----

Musso 6 – Non ha molte responsabilità sulla magia su punizione di Lykogiannis. Nella ripresa si oppone alla grande alla conclusione di Nandez.

Becao 5,5 – Talvolta eccessivamente duro nei suoi interventi, come quello che provoca la punizione dell’1-0.

Bonifazi 6,5 – Si fa notare con buone chiusure in area e, in qualche circostanza, anche in quella avversaria sulle palle inattive. (Dal 90’ De Maio s.v.)

Samir 6,5 – Del trio difensivo è quello che maggiormente partecipa all’impostazione della manovra. Tra i migliori in maglia bianconera.

Stryger Larsen 5,5 – Prestazione abbastanza anonima, con poche iniziative sulla corsia di destra e qualche difficoltà in fase difensiva. (Dal 90’ Ter Avest s.v.)

De Paul 6,5 – Parte con meno incidenza del solito, per poi crescere con il passare dei minuti e risultare tra i protagonisti assoluti nella seconda frazione di gioco.

Walace 6 – Non sempre puntuale sia in fase d’interdizione che nel servire con precisione le punte. Meglio dopo l’intervallo.

Pereyra 6 – Mette la sua qualità a servizio della mediana, pur essendo meno attivo in avanti rispetto al solito. (Dal 78’ Mandragora s.v.)

Zeegelaar 6,5 – Moto perpetuo sulla corsia di sinistra, che nel primo tempo vince il confronto con Zappa.

Deulofeu 6 – Svaria su tutto il fronte offensivo, creando un paio di occasioni pericolose che non si traducono in gol. (Dal 55’ Lasagna 7 – Impatto devastante sulla gara, visto che entra e firma la rete del pareggio)

Pussetto 6,5 – Ha subito l’occasione del vantaggio, ma viene neutralizzato da Cragno. Si fa notare anche in fase difensiva, così come con l’assist per il pareggio di Lasagna. (Dal 78’ Nestorovski s.v.)

Luca Gotti 6,5 – La sua squadra gioca un calcio aggressivo e organizzato, creando tanto senza però concretizzare abbastanza. Decisamente azzeccato il cambio di Lasagna.