Cagliari, un componente del gruppo squadra positivo al Covid-19: non è un calciatore

Caso di positività al Covid-19 in casa Cagliari. Non si tratta di un giocatore, come emerso dal comunicato ufficiale emesso dal club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica che l’ultima serie di controlli sanitari effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra: il soggetto – asintomatico, non calciatore né facente parte dello staff tecnico e medico – è stato prontamente isolato secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali e federali.

Il Club, d’accordo con le autorità sanitarie, ha già attivato tutte le procedure del caso: gli altri membri del gruppo squadra, risultati tutti negativi, verranno sottoposti nel ritiro di Torino ad ulteriori test".