© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Cagliari è vicino a chiudere l'acquisto del portiere classe '96 di proprietà del Venezia Guglielmo Vicario. Lo pagherà circa un milione e poi deciderà che cosa fare. Nel caso in cui Cragno dovesse essere ceduto, il posto da titolare sarebbe suo con al fianco l'esperto Rafael. Nel caso in cui dovesse restare, potrebbe anche essere nuovamente ceduto in B per fare un altro anno di esperienza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.