Cagliari, Valdifiori obiettivo per rinforzare il centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è solo Darijo Srna nel mirino del Cagliari. Il club sardo vuole rinforzare la linea mediana e avere un'alternativa al regista Luca Cigarini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ultima idea degli isolani è Mirko Valdifiori, reduce da alcune stagioni tutt'altro che esaltanti e in cerca di rilancio.