Cagliari, verso la ripresa: ad Asseminello solo Zenga e gli infortunati

Dopo il niet del governo Conte alla ripresa degli allenamenti di gruppo, anche in casa Cagliari si fanno i conti con (almeno) altre due settimane di sedute individuali. Il centro sportivo di Asseminello non sarà, a brevissimo termine, nuovamente meta dei rossoblù diretti da Walter Zenga, unico vero inquilino della struttura. Il tecnico milanese, che proprio ieri ha festeggiato i suoi 60 anni, non ha praticamente mai lasciato la sede degli allenamenti da quando è arrivato nell'isola. Sede che al momento è off limits per gran parte della rosa a sua disposizione, eccezion fatta per gli infortunati Pavoletti, Faragò e Ceppitelli, autorizzati a utilizzare il centro per proseguire il percorso di recupero della piena condizione fisica. Ancora allenamenti in casa, dunque, per Nainggolan e compagni, costretti a dover eseguire sedute individuali utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal club, mentre Olsen, Walukiewicz e Pellegrini attendono la convocazione per far rientro in Sardegna, in vista della ripresa ufficiale degli allenamenti.