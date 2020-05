Cagliari, verso la ripresa: da lunedì si torna ad Asseminello?

vedi letture

Con qualche giorno di ritardo rispetto ad altre squadre, ma con la certezza di poter fare le cose per bene e senza rischi. Incassato il via libera da parte della Regione Sardegna agli allenamenti individuali ad Asseminello, il Cagliari ha deciso di aspettare ancora qualche giorno prima di programmare il ritorno nel centro sportivo. Prima serve l'approvazione definitiva del protocollo sanitario Figc, poi Nainggolan e compagni potranno tornare ad allenarsi nella struttura di Sa Ruina. La data programmata per il possibile rientro è stata fissata per lunedì 11 maggio, con i calciatori che avrebbero a disposizione i quattro campi per le sedute atletiche. Niente docce, niente uso degli spogliatoi: tutti a casa per quello, in attesa della completa sanificazione degli ambienti comuni.

Per quanto riguarda il gruppo agli ordini di Zenga, resta da capire quando rientrerà Robin Olsen: il portiere svedese è l'unico dei tre rossoblù ad aver lasciato l'isola nelle scorse settimane a non aver ancora pianificato il ritorno. Il primo a rientrare a Cagliari – nella giornata di sabato – è stato Sebastian Walukiewicz, pur senza essere stato convocato dal club. Vicino al ritorno in città anche Luca Pellegrini, che oggi dovrebbe raggiungere il capoluogo sardo dopo le settimane passate in famiglia a Roma.