Cagliari, vertice Giulini-Carli: tutti sotto esame ma Lopez è confermato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice a Milano tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e il direttore sportivo dei sardi, Marcello Carli. Confermato a oltranza il tecnico Diego Lopez, la società sarda non vuole dare alibi ai giocatori e mette tutti sotto esame. La strada verso la salvezza si è fatta in salita ma è tutto nei piedi e nelle mani dei giocatori sardi, sebbene l'uruguagio debba dare comunque una scossa a un ambiente ora in netta difficoltà.