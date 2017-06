Cagliari, via al dopo Alves. Andreolli in pole, idee Zukanovic e Antei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue il casting per il difensore centrale in casa Cagliari, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Per il reparto arretrato di Massimo Rastelli, resta quello di Marco Andreolli dell'Inter il primo nome: poi Gabriel Paletta del Milan, Edoardo Goldaniga del Palermo, Ervin Zukanovic dell'Atalanta, Luca Antei del Sassuolo e Riccardo Gagliolo del Carpi per l'out mancino.