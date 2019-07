© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visite mediche in corso per Federico Mattiello con il Cagliari. Il terzino ex SPAL, arrivato in rossoblù dall'Atalanta con un prestito di 600mila euro e un diritto di riscatto fissato a 3 milioni, è in questi minuti a Villa Stuart a Roma per i test di rito, prima di iniziare la sua nuova avventura in Sardegna.