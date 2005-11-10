Il Cagliari vola, ma Pisacane resta coi piedi per terra: "Non è cambiato nulla, obiettivo salvezza"

Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, ha parlato anche degli obiettivi stagionali del suo Cagliari. Di seguito la risposta del tecnico rossoblù.

La risposta di Pisacane sugli obiettivi stagionali

Sono cambiati gli obiettivi rispetto alla stagione scorsa?

"Non è cambiato niente, l'obiettivo principale resta la salvezza. Noi abbiamo lasciato andare via dei ragazzi e li abbiamo rimpiazzati con dei giovani. Altri club hanno budget e obiettivi diversi, ma non permetterò alla mia squadra di avere meno fame nella partita di domani".

La classifica del Cagliari

I rossoblù sono attualmente quarti in classifica con 12 punti, a una sola lunghezza di distanza dal terzetto in vetta composto da Roma, Inter e Lazio. Una graduatoria che ha inevitabilmente acceso l'entusiasmo della piazza.