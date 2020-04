Cagliari, Walukiewicz e Pellegrini tornano a casa: sardi in controtendenza con la A

vedi letture

Il Cagliari va in controtendenza rispetto agli altri club che si apprestano a richiamare in Italia i giocatori tornati alle proprie famiglie nel corso delle ultime settimane. Luca Pellegrini è tornato a Roma negli scorsi giorni, mentre Sebastian Walukiewicz è tornato in Polonia. Salgono così a tre i giocatori sardi che al momento non sono in città dopo il rientro in Svezia di Robin Olsen datato ormai diversi giorni, con il club che non ha neanche previsto o pianificato una data di rientro. Quando verranno richiamati in vista di una eventuale ripartenza, sarà previsto un periodo di isolamento, che però potrebbero anche vivere ad Asseminello come accaduto per Zenga subito dopo l'inizio dell'emergenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.