Cagliari, Zappa: "Grande primo tempo, voglio ripagare il club per la fiducia"

vedi letture

Le dichiarazioni di Zappa dopo Torino-Cagliari 2-3.

Il terzino del Cagliari Gabriele Zappa, tra i migliori in campo nella sfida contro il Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sui granata: "Siamo stati bravi nel primo tempo, io e Nandez, a muoverci anche senza palla e in modo coordinato per creare superiorità numerica e opportunità. Nella ripresa si è fatta un po' più dura, ci siamo dovuti abbassare perché il Torino premeva per recuperare ma è andata bene. Per noi è una vittoria importante nel nostro percorso di crescita. Il mio modello? Ho sempre avuto Maicon come punto di riferimento per il ruolo. Voglio conquistarmi lo spazio nel Cagliari e dare il massimo delle mie qualità e del mio impegno per questa società che ha creduto in me dopo la mia prima stagione da professionistica a Pescara, che è stata molto importante".