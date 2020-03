Cagliari, Zenga cerca la riscossa della difesa: Walukiewicz può scalare le gerarchie

Walter Zenga studia le prime mosse per risollevare il Cagliari. Nel test di sabato contro l'Olbia, il nuovo mister dei sardi ha provato Sebastian Walukiewicz, centrale polacco classe 2000 poco utilizzato finora in stagione. Tre partite da titolare più una da subentrato, il difensore potrebbe trovare finalmente più spazio e far rifiatare Pisacane e Klavan, che hanno tirato la carretta da soli a causa dell'infortunio di Ceppitelli. La difesa è il reparto finito maggiormente sotto accusa nelle ultime settimane e proprio su questo sta lavorando l'ex Uomo Ragno, per permettere ai sardi di uscire dal momento negativo e ritrovare un successo che manca da 11 giornate.