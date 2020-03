Cagliari, Zenga: "Con Giulini stima e rispetto, quando mi ha chiamato non ho avuto dubbi"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha rilasciato oggi un’intervista ai microfoni de L’Unione Sarda in cui ha parlato anche del rapporto con il presidente Tommaso Giulini: “Con il Presidente ci conosciamo da anni, c’è reciproca stima e rispetto. Quando mi ha chiamato non ho avuto dubbi ad accettare: per me Cagliari non è solo un punto di ripartenza, ma un passaggio importante della mia vita. È una squadra di livello, una società che ha ambizioni, la realizzazione dello stadio prima di tutto. Giulini ha fatto e sta facendo un lavoro pazzesco”.