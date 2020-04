Cagliari, Zenga confermato in caso di settimo posto: alla ripresa 13 gare decisive

Il futuro di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari è legato alle ultime 13 giornate di campionato che i sardi devono ancora giocare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la sua permanenza in rossoblù sarà automatica in caso di piazzamento finale al settimo posto. Dopo un ottimo avvio e un prosieguo non all'altezza il suo Cagliari dovrà ritrovare la strada, per permettergli anche di essere sulla panchina degli isolani anche nella prossima stagione.