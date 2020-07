Cagliari, Zenga e il lockdown: "Un allenatore in due mesi così incide poco o niente"

vedi letture

Conferenza stampa di vigilia per Walter Zenga in vista della gara contro la Juventus. Il tecnico del Cagliari, tra le altre cose, si è soffermato anche sul periodo difficile post lockdown: "Quando abbiamo trovato la quadratura abbiamo fatto prestazioni di livello, ma il problema è che in questo periodo di gare così ravvicinate manca il tempo di fare troppi stravolgimenti tattici. Abbiamo provato con Rog, Pereiro, Ragatzu e ognuno ha fatto il suo, ma un allenatore in due mesi così incide poco o niente. Essere messo in discussione fa parte del gioco, mi dispiace quando vedo attacchi personali o quando si discute la squadra: ma mi piacerebbe anche che qualcuno ipotizzasse il fatto di poter anche allenare questa squadra settimanalmente".

Clicca qui per rileggere le parole di Walter Zenga in conferenza stampa!