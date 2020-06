Cagliari, Zenga: "Il valore di Simeone? Due partite, due gol. Su Cerri ho tremato"

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, dopo la sua prima vittoria sulla panchina rossoblu ha parlato a Sky Sport: "Prima della partita ho detto ai ragazzi che quella di Verona faceva parte del vecchio campionato. E penso che oggi la squadra abbia dimostrato che ha iniziato una nuova stagione".

L'occasione di Cerri?

"Ho tremato come avevo quasi gioito per la punizione di Rog. Olsen è stato fantastico: lui e Cragno sono due portieri di grande qualità e talento. Entrambi garantiscono un grande rendimento. Avevo parlato con loro prima della partita di Verona prospettandogli l'alternanza e per l'allenatore è importante scegliere per il bene del club, non per altro.

Birsa centrale a centrocampo?

"Con il Verona tre giocatori avevano giocato 6 partite in tutto. Eravamo senza Oliva, Nainggolan, Joao Pedro e Ragatzu che vive per il calcio. In allenamento avevamo provato Birsa da centrale e Oliva al centrodestra, magari con Cigarini. Potremo rivedere questo esperimento più avanti".

Simeone?

"Le ultime due partite due gol sono il valore di Simeone. Anche perché se mi sente il padre poi... (ride, ndr). Con Rog scherzavo perché viaggiamo e stiamo sempre tutti insieme per curare il recupero. Anche dopo Verona non ero nervoso, ho cercato di far pensare positivo ai ragazzi. Il discorso è semplice: con tutte queste partite può succedere di tutto ed il mio compito è dare spazio a tutti. Sono contento di averlo dato a Ragatzu e di aver fatto esordire Carboni".

Obiettivi?

"La concentrazione deve essere sull'oggi, non su quello che sarà. Bisogna essere positivi. Io non voglio dire nulla sul futuro: vorremmo stare nella parte sinistra ma sappiamo che non è semplice. La nostra filosofia è: abbiamo rispetto per tutti ma ce la giochiamo".