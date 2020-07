Cagliari, Zenga: "Joao Pedro? Finché cammina gioca. Chi lo critica dovrebbe cambiare mestiere"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce, il tecnico del Cagliari Walter Zenga parla così dell'atteggiamento della squadra dal punto di vista tattico e delle condizioni di Joao Pedro:

"Credo che se una squadra trova una dimensione, una compattezza e modo di stare in campo deve confermarla, poi possono cambiare gli interpreti. Ma non credo che in due giorni non si possa cambiare tanto. Se una squadra gioca bene, perché cambiare? E comunque, non è obbligatorio fare 5 cambi, va fatto solo se ha senso. Il Lecce è una squadra viva, lo ha dimostrato con la Lazio da poco, è allenata molto bene da un ragazzo che conosco: ci vuole una prestazione di livello da parte del Cagliari, sto preparando questo per i miei giocatori. Su Joao Pedro dico: finché cammina gioca, e chi lo critica dovrebbe cambiare mestiere".

