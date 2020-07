Cagliari, Zenga non verrà confermato: tra i possibili sostituti Di Francesco e Liverani

Il futuro di Walter Zenga al Cagliari è ormai segnato. L'allenatore, arrivato per sostituire Rolando Maran a stagione in corso, non è stato in grado di far cambiare passo alla squadra e al termine del campionato saluterà. Per la sua sostituzione, come riporta La Gazzetta dello Sport, i nomi sono quelli di Eusebio Di Francesco, Fabio Liverani, Vincenzo Italiano e la suggestione Roberto D'Aversa.