Cagliari, Zenga: "Preparato alla ripresa al caldo, dopo 6 anni in Medio Oriente so come si fa"

Walter Zenga, ex portiere e ora allenatore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla sua esperienza in Sardegna: "Sono tornato in Italia e sarò il tecnico del Cagliari. Ho già preparato tutto: dagli allenamenti distanziati alla gestione delle partite in luglio o agosto. Ho allenato sei anni in Medio Oriente, lì si gioca ad agosto a 45 gradi: saprò come si fa, no? Go imparato molto da almeno sei dei miei allenatori: Sonetti, Radice, Vicini, Trapattoni, Bagnoli e Eriksson. Piangere per il calcio? Sì, quando ho perso la finale di Coppa di Romania con il Nacional e a Napoli quando il Crotone andò in B: mi chiusi nello spogliatoio per venti minuti, non smettevo più".