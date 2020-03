Cagliari, Zenga: "Questa è la tappa fondamentale della mia carriera"

Il neo tecnico del Cagliari, Walter Zenga, dopo la conferenza stampa di presentazione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il presidente ha ragione, dobbiamo cambiare marcia. Dobbiamo andare in campo con ignoranza, con la convinzione di essere una squadra che ha tanta qualità. Se non si è un po' follia nella vita non si fa niente, bisogna avere anche il coraggio di sbagliare. Dobbiamo cambiare registro e avremo due settimane di tempo per preparare la sfida contro la SPAL".

Con Nainggolan è nato già un feeling particolare?

"Ripartiremo da lui ma anche da tutto gli altri. Ho grande fiducia nei miei giocatori, dobbiamo far sognare i nostri tifosi che devono tornare a incitarci".

Che tappa è della sua carriera?

"La tappa fondamentale della mia carriera. Ho ancora dentro l'amarezza della retrocessione con il Crotone, avevamo tanto entusiasmo e avevamo fatto bene. Voglio che questa diventi la mia annata migliore e lo ripeto, sarà la tappa fondamentale della mia carriera".

Cosa le piaceva del Cagliari di Maran?

"La prima persona che ho chiamato è stato proprio lui, ho grande stima per lui e gli ho detto che ho sempre indicato il Cagliari come la rivelazione della Serie A, con il centrocampo più forte. Poi non so cosa si è rotto".

Com'è stato l'impatto con Giulini?

"Ci conosciamo da tanto, l'impatto è stato quello nel quale abbiamo parlato di ridare entusiasmo all'ambiente. Nelle prossime 13 partite giocheremo un nuovo campionato".